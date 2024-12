Il governo inglese spacchetta Royal Mail: le Poste di Sua maestà passano sotto il controllo del ceco Daniel Kretinsky

Royal Mail: via libera da Londra all'acquisizione da parte di Kretinsky

Via libera del governo britannico all'acquisizione dell'operatore postale in difficoltà Royal Mail da parte di Ep Group del miliardario ceco Daniel Kretinsky. L'operazione era stata annunciata a maggio per 3,6 miliardi di sterline e ha ricevuto oggi l'approvazione di Downing Street, in cambio di garanzie in particolare sul mantenimento della sede dell'azienda nel Regno Unito.

L'esecutivo ha raggiunto un accordo con i potenziali nuovi proprietari della Royal Mail" che "protegge i lavoratori e i servizi chiave" e prevede di mantenere la sede centrale nel Regno Unito "assicurando così posti di lavoro e entrate fiscali", ha affermato il governo in una dichiarazione.

"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo negoziale con EP che copre aree cruciali come la sicurezza del lavoro, la governance dell'azienda, una partecipazione significativa nell'attività per i dipendenti, il ripristino della qualità del servizio, impegni giuridicamente vincolanti. Questo accordo fornisce le basi per ricostruire Royal Mail. Sono state trattative impegnative" ma "abbiamo realizzato quello che è in ogni caso un accordo rivoluzionario che rimette i lavoratori delle poste e i clienti al centro di tutto ciò che fa Royal Mail", si legge nella nota.