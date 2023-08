Il granchio blu si esporta negli Usa. Una nuova strada per i pescatori

Grazie ancora alla alla fantasia ed alla imprenditorialità italiana e soprattutto femminile

Le medaglie hanno sempre un rovescio. L'invasione del granchio blu soprattutto nel Delta del Po hanno fatto strage di tutto il novellame e di tutte le vongole presenti. Il Presidente della Regione Veneto ieri era a Pila, Frazione di Porto Tolle, ed ha rimarcato questa “catastrofe” dove i pescatori-allevatori avevano investito i propri risparmi per trovarsi le nasse e le reti piene di granchi blu e praticamente sul lastrico.



Il 17 agosto leggo questo articolo Il granchio blu? Ora diventa business e viene esportato verso gli Usa (msn.com) e scrivo immediatamente a: presidenza@regione.veneto.it,info@parcodeltapo.org, sindaco@comune.portoviro.ro.it, sindaco@comune.portotolle.ro.it Con Grande soddisfazione la Sindaca Mantovan di Porto Viro ha convocato la start up Mariscadoras di Rimini le cui rappresentanti (tutte donne) sono state intervistate: “Le imprenditrici hanno dimostrato di avere le idee estremamente chiare: “La nostra idea centrale - hanno spiegato - è quella di creare una filiera sostenibile che parta dai pescatori. Il loro compito sarà quello di pescare i granchi blu. Noi, come Mariscadoras, li acquistiamo, li trasformiamo in un prodotto finito e, poi, li esportiamo negli Stati Uniti o li vendiamo, anche, in Italia, nel settore della ristorazione nostrana”.



"Il granchio? Noi lo stiamo già esportando negli Usa" - La Voce di Rovigo (polesine24.it) Speriamo sia la volta buona per avere una nuova strada percorribile per i circa 4.000 pescatori del Delta del Po e per tutti gli altri coinvolti nelle nostre coste. Grazie ancora alla alla fantasia ed alla imprenditorialità italiana e soprattutto femminile, per averci dato un barlume di speranza in questo disastro. Buon lavoro a tutti!