Il gruppo Calligaris arriva a quota 162 mln e lancia 'Connubia'

Continua il trend positivo per il Gruppo Calligaris, che chiude il 2019 superando i 162 milioni di Euro di fatturato confermandosi tra le 10 aziende più importanti in Italia.

Alla base del successo, una strategia intrapresa a fine 2017 che permette al Gruppo di crescere non solo per via organica ma anche grazie a delle acquisizioni esterne.

Gruppo Calligaris: Pronto per una nuova vita è il brand Connubia, che verrà presentato a breve con tutte le sue coloratissime novità e che si pone come obiettivo di diventare un incubatore di talenti con il progetto digitale #connubity.

All’insegna del nuovo claim “My life, My style”, che è appena stato lanciato con la nuova campagna ADV, il brand Calligaris punta a diventare non solo un marchio di pezzi d’arredo ma un vero e proprio supporto per la realizzazione della propria casa dei sogni, capace di riflettere lo stile di ognuno. Perché la casa diventi sempre più il luogo dove rifugiarsi e sentirsi a proprio agio in qualsiasi occasione.

Sempre pronto a soddisfare le esigenze dei più raffinati è il brand Ditre Italia, che come riflette il suo payoff #designwear è diventato un vero e proprio Atelier in grado di proporre imbottiti personalizzati di grande qualità.

Ed infine la neo-arrivata nel Gruppo: Luceplan. Un vero e proprio design-icon nel settore dell’illuminazione, che ha a catalogo veri e propri pezzi di storia del settore come la lampada Costanza e prodotti di ultima generazione con sofisticate applicazioni elettroniche e innovative soluzioni acustiche principalmente dedicate al settore contract. Un vero e proprio oggetto del desiderio per un pubblico esigente ed eterogeneo.