Il lusso non si vende online: Richemont cede Yoox alla tedesca Mytheresa

Richemont cede Yoox Net-A-Porter a Mytheresa

I prodotti superlusso online non si vendono dato che i clienti preferiscono l'acquisto nei negozi fisici. Lo ha sperimentato direttamente Richemont, il colosso del lusso con sede in Svizzera proprietario di Cartier e di altri marchi di moda, gioielli e soprattutto orologi, che nel 2018 aveva acquistato il "negozio" online specializzato in questo segmento di mercato Yoox Net-a Porter che valeva oltre 5 miliardi di euro. Ma il sito, fondato dall'italiano Federico Marchetti nel 2000 a lungo quotato alla borsa di Milano (la società venne ritirata da Richemont che ha pagato per il delisting 2,3 miliardi di euro), non ha mantenuto le promesse diventando un problema molto serio, viste le continue perdite, per l'azienda controllata dal sudafricano Johann Rupert. Tanto che Richemont ha faticato non poco a trovare un compratore e ha dovuto pure portare a bilancio perdite per 1,3 miliardi di euro.

Infatti l'accordo siglato con la società tedesca Mytheresa, quotata ad Amsterdam, non vedrà nessun passaggio di liquidità. Richemont acquisirà una partecipazione del 33% in Mytheresa, che vende anche beni di lusso online e ha una capitalizzazione di circa 369 milioni di euro, in cambio del trasferimento di Ynap, insieme ai suoi saldi di cassa esistenti (555 milioni) e all'accesso a una linea di debito di sei anni di circa 100 milioni. Il gruppo svizzero aveva precedentemente raggiunto un accordo per vendere Ynap a Farfetch ma la transazione era fallita. Ora finalmente Richemond è riuscita a sbarazzarsi di Ynap "regalandola" a un concorrente in cambio di una partecipazione del 33% che il colosso svizzero del lusso non potrà vendere per un periodo di un anno. L’acquisizione permetterà comunque al sito di tornare alle origini: una strategia che aveva fatto il successo di Yoox ancora prima del merger (nel 2015) con Net-a -Porter quando vendeva prodotti di tutte le grandi marche del lusso.

Ora la base clienti risultante dall'unione delle due realtà di e-commerce sarà pari a 2,3 milioni di utenti: 900 mila per Mytheresa e 1,4 milioni di Net-A-Porter e Mr Porter. Ynap è stato a lungo un punto dolente per Richemont vista la crescente concorrenza e la necessità di investimenti in tecnologia e logistica. Mytheresa vuole comunque rilanciare Ynap come business autonomo per riportarlo alla redditività grazie alla sua tecnologia e alle sue competenze nel marketing ma la sfida sarà complicato: il mercato del lusso è altamente competitivo e, ormai, tutte le grandi aziende del settore sono provviste di negozi, non solo fisici, ma anche online per fidelizzare la clientela.