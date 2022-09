Il rally del gas mette ko le Borse: Europa sotto pressione, Milano negativa

Borse, la crisi energetica mette in subbuglio i mercati

Partenza in rosso per la Borse europee, che proseguono nel trend globale al ribasso sotto la pressione delle rinnovate preoccupazioni energetiche e del deterioramento delle prospettive di crescita. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rosso una seduta negativa per tutti i listini asiatici, con il Nikkei ai minimi degli ultimi tre mesi dopo che ieri a Wall Street lo SP& 500 è scivolato ai minimi di quasi due anni. Nei primi scambi a Londra l'indice Ftse 100 perde lo 0,99% a 6.915,31, Francoforte cede dello 0,98% a 12.021,20 punti, Parigi cala dello 0,81% a 5.707,18 punti a Milano dello 0,92% a 20.767,88 punti.

Nel frattempo, i futures sul Gas schizzano a 205 euro al megawattora alla Borsa di Amsterdam. Un rialzo in avvio di seduta già oltre il 10%, mentre l'Europa indaga sulle misteriose perdite del Nord Stream. Gli incidenti non hanno alcun impatto sulla fornitura di gas in Europa perchè i collegamenti non sono attualmente in uso ma creano ugualmente tensioni sui mercati dell'energia.

Anche le Borse asiatiche ampliano le perdite

Anche le Borse asiatiche sono in netto ribasso, dopo il calo di Wall Street e il rafforzamento del dollaro, sui persistenti timori di recessione. Gli operatori citano anche le preoccupazioni legate al conflitto ucraino, dopo che i filorussi hanno dichiarato la vittoria nei referendum per l'annessione dei territori occupati. Hong Kong registra un calo del 2,63% dell'indice Hang Seng, mentre Tokyo in prossimità della chiusura cede il 2%. In Ciona Shanghai segna un -1,24%, Shenzen è sul -1,46%. male anche taiwan a -2,36% e Seul con l'indice Kospi sul -2,75%.

Borse, lo spread torna sotto quota 250 punti

Dopo la fiammata di ieri, l'apertura dello spread BTp-Bund si mantiene sopra quota 250. Il differenziale è sempre ai massimi dalla primavera del 2020 mentre il rendimento del decennale italiano aggiorna i record da settembre 2013. In particolare, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco, ha aperto a 253 punti base, due in più rispetto al closing di ieri a 251 punti base. In crescita anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che tocca a inizio giornata quota 4,81%, dal 4,75% di ieri, al top da settembre 2013.