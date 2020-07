Il Recovery fa bene anche alle banche. Il risiko sostiene ancora gli istituti

Seduta brillante per le banche europee, con l'indice di settore Euro Stoxx 600 in rialzo del 2,6%, tra i migliori del Vecchio Continente. I finanziari tirano la volata agli indici europei in una giornata comunque brillante, dopo la storica intesa dell'Unione europea sul bilancio per i prossimi sette anni (avra' un valore di 1.074 miliardi di euro) e soprattutto sul Fondo per la Ripresa, che raccogliera' 750 miliardi mercati, distribuira' sussidi per 390 miliardi e prestiti per 360 miliardi.

Viaggiano cosi' a passo rapido tutti i principali gruppi bancari (da segnalare soprattutto il +2,8% di Credit Agricole, Bnp Paribas e Societe Generale a Parigi e il +2,3% di Deutsche Bank a Francoforte). Sotto i riflettori la svizzera Ubs (+2,9% a Zurigo): nel secondo trimestre ha visto calare l'utile dell'11% a 1,2 miliardi di dollari, soprattutto a causa delle svalutazioni sui crediti, ma ha aperto alla possibilita' di riavviare il programma di buyback gia' nel prossimo trimestre (il piano da 450 milioni di dollari era stato fermato a marzo a causa della pandemia e per lo stesso motivo erano stati pagati solo meta' dei dividendi previsti).

Anche a Piazza Affari sono le banche a tirare la volata del Ftse Mib (+2% il listino principale), con Unicredit in aumento del 5,39%, Banco Bpm del 5,33%, Intesa Sanpaolo del 3,9%, Ubi Banca del 2,5% e Banca Generali dell'1,7%. Al di la' del generale clima positivo, a sostenere gli istituti italiani e' ancora la riapertura del risiko dei bancari, innescato dalla svolta nell'operazione Intesa Sanpaolo-Ubi, che fa accelerare in Borsa le possibili protagoniste di nuove aggregazioni, a partire da Bpm, che, secondo indiscrezioni, potrebbe "andare a nozze" con Unicredit, per quanto il ceo Mustier continui a dichiarare di non guardare ad acquisizioni, o con Monte dei Paschi di Siena.