Germania: il vento della destra si diffonde sullo scontento delle politiche migratorie

Regionali in Germania, il vento della destra soffia forte in Turingia e Sassonia

Il vento della destra soffia forte anche sulla Germania sospinto da un qualcosa che i cosiddetti progressisti fanno finta di non capire, e cioè il risentimento forte contro una politica migratoria dimostratasi fallimentare. Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha vinto un'elezione regionale. Ora è il primo partito nello Stato orientale della Turingia con il 33% dei voti. E non è tutto perchè in Sassonia, l'AfD è la seconda forza, di poco dietro l'Unione Cristiano-Democratica (Cdu). Tra gli sconfitti i Socialdemocratici (Spd) del cancelliere Olaf Scholz ( sempre più a rischio) i Verdi e i Liberali Democratici (Fdp). Curiose sono sia la sorpresa di qualcuno sia le paure evocate da questo voto.

Regionali in Germania, nessuno si dovrebbe sorprendere

Nessuno puo’ sorprendersi se la tendenza in Europa e non solo in Europa, (leggasi Nordamerica) sia la paura e il rigetto totale delle politiche migratorie messe in atto da molti Governi guidati da un’Europa "progressista" e a volte un po’ ipocrita. Politiche che da anni hanno scaricato sull’Italia (accordi di Dublino) il peso della prima accoglienza senza peraltro pensare ad un benché minimo piano di vera integrazione dei regolari e di altrettanto vera espulsione degli irregolari. Tra le prime avvisaglie concrete di questo vento di destra ,che vorrebbe perlomeno accoglienza giusta senza compromessi, si sono avute con la vittoria del Governo Meloni. Cosi come per quel voto lo spauracchio ora agitato dai partiti progressisti è quello del ritorno del fascismo se non addirittura del nazismo. AfD , pur con toni che a volte potrebbero apparire sopra le righe , ha ottenuto tanti consensi perchè, senza se e senza ma, vorrebbe un cambio a 360 gradi dell’accoglienza.

Regionali in Germania, tanti altri Paesi europei e non solo vorrebbero un cambio di rotta

Ma non solo in molti paesi vicini come Ungheria, Austria e Slovacchia (solo alcuni esempi), il vento destrorso agita molti ma pure la Spagna di Sanchez sembra ormai stufa degli aumenti di sbarchi e della politica del Governo che giustifica i migranti illegali e non sostiene gli stessi spagnoli . Per il Presidente Sanchez i migranti sono una risorsa, senza compromessi. Nonostante l’opposizione della Chiesa e dei vescovi tutti ( che però tengono ben chiusi i confini del Vaticano) contro questo vento il virus di una politica più giusta verso i regolari e più dura verso i migranti irregolari sembra diffondersi a macchia d’olio. Pur con tutte le differenze dei vari casi ma gli atti di terrorismo in Francia, in Germania, nella stessa Italia con vittime e feriti non stanno passando inosservati. Già il modesto e iper moderato Scholz sta cercando di correre ai ripari minacciando espulsioni a raffica. Nessuno però gli crede. Il cambio di rotta potrà avvenire solo dopo una sua caduta.

Regionali in Germania, i pazienti Europei non ne possono più

Insomma i pazienti europei non ne possono più. Sanno perfettamente che i migranti sono una risorsa per tutti i Paesi ma sanno altrettanto che questa risorsa deve essere legalizzata, aiutata ed integrata. Non basta mettere a tutti questi giovani uomini, senza arte ne parte, una coperta dorata allo sbarco a Lampedusa e poi piantarli in strutture in diverse città con pochi spiccioli aspettando che vengano più o meno regolarizzati prima dalla legge o dalla criminalità. Una linea corretta sarebbe quella della riduzione degli sbarchi ( quest’anno meno il 60% in Italia) e poi di veloci regolarizzazioni di quelli che possono essere integrati. Se si continuerà a non capire questo semplice assunto il vento della destra diventerà un uragano spazzando i tanti finti buonisti di cui è piena l’Europa di Bruxelles e tanti Governi europei.