Illimity acquista Arec per 40 milioni. Nel trimestre l'utile vola a 15,7 mln

Illimity-Arec, nasce un operatore leader da oltre 9 miliardi di euro di masse in gestione

Illimity Bank e Aurora Recovery Capital hanno raggiunto un accordo finalizzato all'acquisizione della stessa Arec, società specializzata nella gestione di crediti Unlikely to Pay (Utp) con focus sul segmento corporate real estate, da parte di Illimity.

Secondo quanto riporta una nota, la società ha 2,1 miliardi di euro di crediti in gestione da soggetti terzi (dato al 31 dicembre 2021) e un valore nominale lordo (Gross Book Value o "GBV") medio delle singole posizioni di circa 30 milioni di euro.

Parallelamente Illimity ha riferito di aver chiuso il primo trimestre con un utile netto a 15,7 milioni di euro, in crescita del 25%, e ricavi a 78,5 milioni (+41%) . Illimity, si legge nella nota, acquisirà il 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione nella quale sarà stato preventivamente conferito l'intero perimetro di business di Arec, valutato 40 milioni di euro come enterprise value. Per parte sua Illimity attraverso neprix, service interamente controllato dalla Banca, si è fin da subito specializzata nella gestione di crediti distressed corporate.

Secondo Illimity dall'integrazione di Arec e neprix nascerà un operatore leader da oltre 9 miliardi di euro di masse in gestione specializzato nella gestione di crediti distressed con una forte specializzazione sui crediti Utp corporate e nell'asset management real estate.

Corrado Passera, Ceo e Fondatore di Illimity, ha così commentato i dati: "I solidi risultati riportati nel primo trimestre ci consentono di guardare con grande positività anche al resto dell'anno. Si è, infatti, aperta una nuova fase di crescita per Illimity: i nostri mercati di riferimento, del credito performing, restructuring e distressed, sono destinati a diventare ancora più grandi nello scenario attuale, e la significativa generazione di investimenti e impieghi del primo trimestre, unitamente alla robusta pipeline, indicano che questa tendenza continuerà".

"Siamo orgogliosi di aver lanciato negli ultimi mesi due iniziative altamente tecnologiche e in grado di supportare ulteriormente il percorso di crescita di Illimity servendo mercati enormi e dai bisogni insoddisfatti: b-ilty, la prima piattaforma digitale completa di credito e servizi finanziari per le PMI, e Quimmo, la proptech molto innovativa che rivoluzionerà il mercato immobiliare libero. Se insieme a queste consideriamo anche Hype, che continua a consolidare la leadership sul mercato italiano delle fintech, possiamo dire che Illimity sta ulteriormente e significativamente aumentando la sua componente tecnologica, che sarà traino di crescita e di creazione di valore per tutti gli stakeholder", sottolinea ancora Passera.

"L'acquisto di Arec ci consente inoltre di rafforzare il nostro posizionamento nella gestione di crediti UTP con particolare focus sul segmento dei large ticket corporate real estate, e ci mette in condizioni di cogliere le rilevanti opportunità di mercato che si presenteranno in futuro. Infine, la pipeline di nuove opportunità di business e di partnership è molto ricca e, come previsto, il 2022 sarà l'anno in cui si manifesteranno le prime sinergie significative con il Gruppo ION. I primi risultati del 2022 sono in linea con la traiettoria di crescita e redditività del Piano Strategico 2021-25 con oltre 240 milioni di euro di utile metto nel 2025, a conferma della solidità del nostro modello di business anche nell'attuale contesto macroeconomico", conclude Passera.