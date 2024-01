Illva Saronno punta il whisky: acquisito il 20% della distilleria Albedo

Illva Saronno investe sul whisky made in Italy e si prende il 20% della distilleria artigianale Albedo e il suo brand "Strada ferrata"

Illva Saronno Holding S.p.A., multinazionale leader nel mondo degli alcolici e Railroad Brewing Company S.r.l. (“RBC”), socio unico di Albedo S.r.l., annunciano l’avvenuto aumento di capitale sociale di Albedo S.r.l. a seguito del quale Illva è divenuta proprietaria di una partecipazione del 20% della distilleria artigianale, dal nome Strada Ferrata, nata a Seregno (MB) nel 2019 e attiva nella produzione di whisky made in Italy, il cui primo rilascio è atteso per la fine del 2024.

L’accordo tra Illva e RBC permetterà di supportare e accelerare lo sviluppo e l’espansione del progetto Strada Ferrata garantendo le necessarie risorse tecniche, commerciali e finanziarie per consentire all’azienda di ricoprire un ruolo da protagonista assoluto all’interno del nascente movimento di produttori di whisky italiani.

L’acquisizione di una quota di Albedo S.r.l. offre a Illva l’opportunità di espandere il proprio portafoglio di whisky includendo, oltre al whiskey irlandese The Busker e al whiskey americano Sagamore, anche il neonato brand italiano Strada Ferrata.

Illva si distingue nel panorama mondiale del whisky grazie al suo profondo impegno e alla straordinaria expertise dimostrate attraverso The Busker, un prestigioso whiskey irlandese con una distilleria, la Royal Oak Distillery, situata proprio in Irlanda nella contea di Carlow, e Sagamore Spirits, un raffinato rye whiskey americano recentemente acquisito, con sede nella storica città di Baltimora.

Da un lato, le medaglie “Gold” e “Double Gold” che The Busker ha collezionato solo nel 2023 rispettivamente al San Francisco World Spirits Competition e al New York International Spirits Competition; dall’altro lato Sagamore Spirits con il titolo di “Miglior rye whiskey al mondo” vinto nel 2019 al San Francisco World Spirits Competition.

L'impegno dell'azienda nel mondo del whisky si estende anche all'India attraverso la joint venture Modi Illva India, in collaborazione con Modi Group. Modi Illva India è un nome già consolidato sul mercato indiano, così come la sua presenza nella categoria Premium Whisky con il lancio di "The Rockford Reserve" e successivamente con "Rockford Classic".

“Siamo entusiasti di poter sostenere progetti innovativi di giovani imprenditori come quello di Strada Ferrata, collaborando attivamente a iniziative di progettualità internazionale e allo stesso tempo rafforzando il nostro portafoglio con un'azienda e dei prodotti in cui crediamo pienamente. - Afferma Aldino Marzorati, CEO di Illva Saronno Holding S.p.A. - Vogliamo essere il catalizzatore di idee fresche e ambiziose, contribuendo a costruire un futuro di successo."

Aldino Marzorati, CEO di Illva Saronno Holding S.p.A., e Tommaso Colombo, presidente del CdA di RBC, brindano alla conclusione di questa operazione che vede Strada Ferrata come pioniere e leader nello sviluppo del nuovo movimento di produttori di whisky italiani nel solco del più ampio movimento dei nuovi whisky internazionali prodotti in Paesi non tradizionali (il cosiddetto “New World Whisky”) valorizzando la qualità e l’eleganza tipiche dei prodotti made in Italy.

Con la chiusura dell’operazione, il nuovo assetto societario di Albedo S.r.l. prevede la partecipazione di RBC all’80% e di Illva al 20% con un nuovo cda composto da Benedetto Cannatelli, socio fondatore di RBC, in qualità di Presidente, da Giovanni Patrini, socio di RBC, e da Aldino Marzorati, CEO di Illva Saronno Holding S.p.A..