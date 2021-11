Illy si tuffa sui biscotti d'autore. Pintaudi nel Polo del gusto triestino

Illy compra il biscottificio Pintaudi. Il Polo del gusto si arricchisce

Il gruppo Illy si arricchisce sempre di più. Ampliata la galassia Polo del gusto, con gli ingressi di marchi del Food and Beverage. L'ultimo acquisto da parte dell'azienda triestina è stato il biscottificio di Giuseppe Pintaudi - si legge sul Sole 24 Ore - vera e propria eccellenza del settore e pluripremiato per la sua qualità. L’azienda del quarantenne siciliano Giuseppe Pintaudi, una decina di persone in tutto con lui a fare da instancabile booster all’azienda, si è aggiudicata per due anni consecutivi il Great Taste Award, un importante riconoscimento internazionale: nel 2020 per le Fette Biscottate Integrali e l’anno dopo per i Biscottoni Nocciola e Cacao Fine (2021).

L’approdo nel Polo del Gusto - prosegue il Sole - non può che favorire lo sviluppo di questa boutique che, entro l’aprile del 2022, sarà controllata dal Polo all’85 per cento. Un interesse, quello per i biscotti, che è stato confermato dall’amministratore delegato del Polo, Macchione, accanto alla osservazione di altri settori “papabili”, tra cui le caramelle e il vino Barolo.

LEGGI ANCHE

Illy, la spinta per l'uscita di Pogliani. Polo del Gusto, niet di De Agostini