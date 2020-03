Illycaffè verticalizza sulla sostenibilità. Cambia lo statuto:da Spa a Benefit

Missione sostenibilità per Illycaffè anche nella forma societaria. Il colosso triestino infatti cambia lo statuto e da Spa diventa società Benefit. Lo scrive il Sole 24 Ore che spiega che la nuova forma giuridica, nata negli Stati Uniti e riconosciuta dalla normativa italiana a partire dal 2016, dice che le imprese che la scelgono non si danno solo l’obiettivo di raggiungere e dividere gli utili, ma perseguono anche finalità di benefici comuni come il benessere delle persone e la sostenibilità ambientale.



E’ lo stesso presidente Andrea Illy, da sempre attento al tema della sostenibilità, a spiegare la ratio della scelta che, secondo quanto ha rivelato l’industriale che è sceso in campo anche per il rinnovo della presidenza della Confindustria, è stata partorita dall’amministratore delegato Massimo Pogliani.



“Si verifica un particolare allineamento, tra la governance e il management, sulla filosofia che governa la società Illycaffè. Noi siamo una stakeholder company, non una shareholder company: i nostri portatori di interessi non sono solo gli azionisti, ma anche i consumatori, i clienti, i fornitori e i talenti che lavorano in azienda”, ha spiegato l’imprenditore triestino.