Immobiliare Berlusconi, la società a capo dei villoni di famiglia perde 144mln

Berlusconi, crolla Idra: la società a capo delle splendide ville di famiglie perde 144 milioni di euro

Nel 2023, l'Immobiliare Idra, società appartenente ai Berlusconi e detentrice di preziose proprietà come Arcore, Macherio e Villa Certosa in Sardegna, ha riportato una perdita di 144 milioni di euro, rispetto al passivo di 9,5 milioni dell'anno precedente. Lo scrive il Corriere. Questo risultato negativo, spiega il quotidiano di via Solferino, è principalmente attribuibile a correzioni di valore non ricorrenti per 125,6 milioni di euro, volte ad adeguare i valori contabili di alcuni immobili alle valutazioni fornite da esperti del settore o alle offerte di acquisto ricevute.

Il valore contabile complessivo del patrimonio immobiliare, indicato nella voce "Terreni e fabbricati", è sceso da 412 milioni a 287 milioni di euro. In questa cifra sono inclusi gli asset principali: Arcore, che non è in vendita, e Villa Certosa, attualmente sul mercato con un prezzo base presumibilmente a partire da 259 milioni di euro, come valutato da una perizia commissionata dal Cavaliere nel 2021 al suo geometra di fiducia. Macherio, invece, è stata ceduta per 25 milioni di euro a Barbara, mentre si prevede che Pier Silvio acquisirà villa Grande, anche conosciuta come villa Zeffirelli, a Roma.

Vale la pena notare che Villa Campari sul Lago Maggiore, precedentemente di proprietà diretta di Silvio Berlusconi, è stata acquistata da Marina, ma questa proprietà è al di fuori del perimetro dell'Immobiliare Idra. Il bilancio del 2023 segna anche la fine dell'attuale configurazione dell'Immobiliare Idra, che presto sarà integrata sotto il controllo della Fininvest Real Estate, come riportato nelle ultime notizie emerse tre settimane fa.