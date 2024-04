Immobiliare, Ferragni avvistata a Salò: l'ipotesi di una nuova casa sul Garda

Chiara Ferragni avvistata a Salò con le amiche: cerca una nuova casa lontano da Milano? Rumor

Dopo il Balocco gate, Chiara Ferragni riparte da Salò (Lago di Garda) con un nuovo investimento immobiliare? E’ da qualche giorno, esattamente da quando Ferragni e la famiglia sono rientrate dal viaggio di Pasqua a Dubai, che dal profilo dell’imprenditrice digitale tutto tace.

Chiara Ferragni in vacanza a Dubai



Chiara Ferragni in vacanza a Dubai



Basta stories, post, commenti e video per i follower. Chiara sembra si sia chiusa in un silenzio “anomalo”. Intanto, l’(ex) marito Fedez è volato a Miami con la figlia Vittoria, il maggiore Leone, il padre e la sua “fidatissima” assistente. Il primo viaggio oltreoceano da papà “single”, tutto documentato via Instagram, tra foto e video.

Ma torniamo a Chiara. Che cosa si cela dietro il silenzio di questi giorni? Secondo quanto rivela il Corriere della Sera Ferragni ha trascorso il weekend in compagnia di due amiche: Chiara Blasi (anche lei influencer) e Veronica Ferraro. Le tre sono state paparazzate al Bar Italia di Salò (Brescia), locale storico nato nel 1920, dove in passato anche D’Annunzio aveva trascorso le sue serate le tre si sono riunite a tavola. Avrebbero bevuto vino della Borgogna, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, e concesso qualche foto ai clienti riuniti in capannello. E, forse, avrebbero anche parlato di qualche futuro investimento immobiliare.



Ferragni avvistata al Bar Italia di Salò con le amiche Chiara Blasi e Veronica Ferraro

Secondo infatti quanto è trapelato da Brescia, Ferragni avrebbe apprezzato la zona, in particolare Salò e Gardone Riviera. Da tale stupore l’ipotesi di un nuovo acquisto: una casa proprio sul lago di Garda. Lontano così da Como e da quella villa, recentemente ristrutturata, che forse potrebbe invece rimanere nelle mani dell’(ex) marito Fedez.