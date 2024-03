Ferragni, persi 5 mln di euro da gennaio: in 500mila non la seguono più

Chiara Ferragni, un viaggio dentro la sua crisi: perdite significative in soli tre mesi

Chiara Ferragni sta vivendo un momento complicato, non solo dal punto di vista sentimentale dopo la rottura con Fedez, ma anche in termini di consensi, fattore fondamentale per chi fa l'influencer come lei. Le note vicende giudiziarie legate all'inchiesta sulle "false beneficenze", sta incidendo parecchio. La sua strategia del silenzio - riporta Il Giornale - fino a questo momento si è rivelata non efficace. È questa la conclusione alla quale è giunta l'agenzia Arcadia, con a capo Domenico Giordano, analizzando i dati social dell’influencer. Dal 15 dicembre a oggi, Ferragni - riporta questi dati Il Giornale - ha "consumato" oltre 500mila follower, che su 29milioni che la seguono non è una cifra così elevata ma "i follower si contano e, soprattutto, si pesano".

Giordano ha rivelato che secondo le attuali stime, in considerazione della platea di follower di cui dispone l’influencer, ogni post adv da lei pubblicato - prosegue Il Giornale - ha un potenziale valore di 93mila euro. "Se ipotizziamo che mensilmente ne pubblicasse 10, la perdita stimata per difetto è di circa un milione di euro al mese", spiega l’analista, che a questo computo somma quello delle stories, "il cui valore di solito è di un terzo del post", quindi ne pubblicasse 20, a quel milione se ne aggiungerebbe un altro mezzo. Quindi, a fronte di questi calcoli, "possiamo ipotizzare - conclude l'analista - una perdita sul trimestre di 5 milioni di euro".