Imprese, ecco le migliori ìn Europa dove lavorare. Nessuna italiana

La classifica delle migliori 17 aziende per cui lavorare in Europa: nessuna è italiana

L’organizzazione Best Places to Work ha annunciato le 17 migliori aziende in cui lavorare in Europa per il 2022; per essere prese in considerazione, le imprese dovevano essere selezionate come datori di lavoro eccellenti almeno in uno dei Paesi europei.

Alla luce dell’attuale contesto economico e della carenza di talenti, le recenti ricerche e analisi di Best Places to Work hanno identificato diversi fattori critici di differenziazione delle organizzazioni leader in Europa. Quest’anno, le prime 17 aziende in classifica hanno dimostrato una forte attenzione nei confronti dei dipendenti: l’88% dei dipendenti ha dichiarato di essere orgoglioso del proprio lavoro, che il team di leadership è fonte di ispirazione e di essere a proprio agio con il modo in cui l’azienda contribuisce positivamente alla società e all’ambiente circostante. Come riporta la Primacomunicazione, in cima alla classifica di quest’anno c’è Takeda, la multinazionale farmaceutica leader del settore, seguita da MSD, l’azienda biofarmaceutica ad alta intensità di ricerca.

L’elenco completo delle 17 migliori aziende in cui lavorare in Europa è il seguente, e nessuna di queste è italiana: Takeda, MSD, Doctolib, Comdata, Huboo Technologies, Medist Group, Servier, Coptrz, Wisecom, Tangelo games, Dipharma, Mēness Aptieka, Cetelem, Alten, Olea Medical, Bossard, Freudenberg Sealing Technologie.