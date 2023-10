In Italia 5 mln di contribuenti coprono il 90% delle tasse. Ecco chi non paga

Ecco chi paga davvero le tasse in Italia (e chi non le paga)

In Italia ci sono 41 milioni di contribuenti (su 59 milioni di cittadini totali). Di questi, ben 11 milioni non dichiarano nemmeno 1 euro di reddito. Tradotto: 15 milioni di persone sono totalmente a carico della collettività. Il 25% di tutto il paese. Poi, 10 milioni "vivono" con meno di 3750 euro lordi per tutto l'anno e sono esentasse.

8,1 milioni, invece, dichiarano tra 7500-15.000 euro lordi all'anno. Cioè 650 euro netti al mese di media. E ancora, 5,5 milioni dichiarano 15-20.000 euro lordi l'anno cioè meno di 1000 euro al mese. Queste fasce equivalgono a 35 milioni di persone (su 59) e pagano in totale poco meno di 15 miliardi di IRPEF sui 150 che raccoglie lo stato. Cioè il 10% scarso. E quindi tutto il resto dei soldi lo stato da chi li incassa? Dal 13% dei contribuenti che dichiarano più di 35.000 euro lordi (sono ricchi?) che equivalgono a 5 milioni di persone.

In buona sostanza, ci sono 5 milioni di persone che pagano il 90% dei contributi sul lavoro che lo stato raccoglie ogni anno. Quando i politici raccontano di voler abbassare le tasse, a chi si riferiscono di preciso? Metà del paese già non le paga. Quei 5 milioni di persone non vengono toccati perché altrimenti il sistema crolla.

Ci avviciniamo ai 3 trilioni di euro di debito pubblico, paghiamo oltre 100 miliardi all'anno solo di interessi passivi, ma c'è poco da stupirsi. Questo paese può stare in piedi solo a due condizioni (contemporanee): spremere i soliti noti fino allo sfinimento o fare debiti e vendere BTP come se non ci fosse un domani.