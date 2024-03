Incontri divorzia da Benetton? Il designer verso l'uscita dal gruppo. Rumor

Incontri verso l’uscita da Benetton? Ancora divorzi nella moda. Rumor

Divorzio in arrivo tra Andrea Incontri e Benetton? Secondo quanto riporta Fashion Magazine, sembra che la collaborazione tra il designer e il marchio di moda stia giungendo al termine. Secondo il magazine Incontri, che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo del gruppo veneto dal 2022, ha già lasciato l'azienda. Benetton, contattata da Pambianconews, ha preferito astenersi dal fare commenti in merito.

Se i rumor si rivelassero veritieri, la collezione primavera/estate 2024, attualmente disponibile sul mercato, sarebbe quindi l'ultima ad essere stata realizzata dallo stilista per l'azienda di abbigliamento e accessori guidata da Massimo Renon. L'annuncio di una separazione potrebbe sorprendere i numerosi seguaci di Incontri, che condividevano anticipazioni della collezione su Instagram, dove vanta quasi 180.000 follower. I primi segnali di una possibile rottura sono stati notati nel calendario della settimana della moda di Milano di febbraio, quando la sfilata di Benetton, diventata un evento sotto la guida creativa di Incontri, è stata assente.







Si dice che per le prossime collezioni donna, uomo e bambino, sarà un team interno a lavorare, in attesa che la direzione decida se nominare un successore per Incontri o optare per un approccio creativo di squadra all'interno dell'azienda. Nel frattempo, la strategia di rilancio del brand continua, con i ricavi generati nel 2022 che hanno superato il miliardo di euro, registrando un aumento del 19% rispetto all'anno precedente.