Inflazione all'1,8% nel 2023: Lagarde resta "colomba". La Bce non segue la Fed

Inflazione ancora attesa sotto il target del 2% a medio termine (all’1,8% nel 2023). Certo, sarà sopra il 2% nel corso di gran parte del 2022, ma risulterà progressivamente in calo nel corso dei prossimi 12 mesi dopo la fiammata del 4,4% di novembre di quest’anno. La Bce, così, non segue la Fed e resta “colomba”, confermando come annunciato e da attese la fine del programma pandemico di acquisti di titoli a fine marzo 2022, ma dicendosi pronta a riavviare il Pepp qualora la situazione lo richieda, allungando l’orizzonte temporale dei reinvestimenti degli acquisti effettuati almeno fino a fine 2024 e contemporaneamente alzando dal secondo trimestre e nel terzo trimestre all’interno del più strutturale quantitative leasing il ritmo quantitativo (da 20 miliardi mensili) di acquisti netti rispettivamente a 40 e a 30 miliardi. Per tornare poi a a 20 miliardi al mese da ottobre 2022.

Contemporaneamente, poco prima di terminare, gli acquisti settimanali del Pepp proseguiranno a un ritmo inferiore rispetto a quanto avvenuto fino ad ora nel primo trimestre del prossimo anno. Mentre sull’altra sponda dell’Atlantico, la Federal Reserve ha posto le basi per una serie di aumenti dei tassi di interesse a partire già dalla prossima primavera, completando un importante svolta politica che ha mostrato una preoccupazione molto maggiore per il potenziale che l'inflazione rimanga alta rispetto a quanto invece avvenga in Europa, la banca centrale guidata da Christine Lagarde ha ribadito una visione poco allarmistica sulle prospettive dell’andamento dei prezzi e ha indicato che il processo di “exit strategy” si svolgerà in maniera graduale, dopo anni di politica ultra-espansiva. Nessun rialzo dei tassi all’orizzonte.

“L’incertezza per le nuove varianti ci impone di restare flessibili, ma la robusta ripresa che rallenterà fino a inizio 2022, ma che registrerà una nuova accelerazione nel corso del prossimo anno, grazie alla forza della domanda interna, ci consente di ridurre gli acquisti di asset”, ha spiegato la Lagarde nella consueta conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo. Gli economisti dell’Eurotower hanno rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell’Eurozona per quest’anno e nel 2023, ma in calo per i prossimi 12 mesi. Quest’anno, l’economia di Eurolandia è attesa espandersi complessivamente del 5,1% (dal 5%), del 4,2% nel 2022 (dal 4,6%) e del 2,9% nel 2023 (dal 2,1%). Entra nell'orizzonte temporale il 2024, anno per il quale gli esperti Bce si attendono una crescita del pil pari all'1,6%.

Per quanto riguarda l’inflazione, invece, Francoforte si attende una crescita annua dei prezzi pari al 2,6% nel 2021, al 3,2% nel 2022 e all'1,8% nel 2023 che ha spinto Lagarde a non seguire la svolta della Fed proiettata verso una stretta della propria politica monetaria. Nel precedente esercizio di novembre gli esperti della Bce avevano previsto una crescita dell'inflazione pari al 2,2% nel 2021, all'1,7% nel 2022 e all'1,5% nel 2023.

