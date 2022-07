L'inflazione europea accelera, Milano positiva

ISTAT, l' Inflazione europea accellera oltre l'8%

A giugno l'inflazione europea accelera di nuovo salendo a un livello (oltre l’8,0%) che non si registrava da gennaio 1986 (quando fu pari a +8,2%). E' il commento dell'Istat ai dati provvisori di giugno sui prezzi al consumo diffusi oggi dall'Istituto.

"Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici agli altri comparti merceologici, nell'ambito sia dei beni sia dei servizi. Pertanto, i prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +3,8%) e al netto dei soli beni energetici (+4,2%) registrano aumenti che non si vedevano rispettivamente da agosto 1996 e da giugno 1996" afferma l'Istat. "Al contempo, l'accelerazione dei prezzi degli Alimentari, lavorati e non, spingono ancora più in alto la crescita di quelli del cosiddetto 'carrello della spesa' (+8,3%, mai così alta da gennaio 1986, quando fu +8,6%)" aggiunge l'Istat.

Borsa: l'inflazione da record non spaventa

L'inflazione europea raggiunge livelli da record (oltre l'8% a giugno) ma questo sembra non spaventare in prima battuta le Borse europee che, nonostante la forte volatilità, sono leggermente migliorate, dimostrando di aver in parte già scontato nelle scorse sedute la corsa senza sosta dei prezzi su beni e servizi.

Il rialzo maggiore, in questo momento, è quello registrato da Madrid (+1,2%) seguita da Parigi e Milano (entrambe a +0,4%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,3%). Passa in positivo anche Amsterdam (+0,1%) mentre l'unica a soffrire è la sola Zurigo (-0,4%). Nessuno scossone anche per l'euro che da 1,0457 pre-inflazione ora scambia stabile a 1,0455.