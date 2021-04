Inps, 18 mila immobili sfitti e 7 mila regalati. Ma il bilancio è in rosso

L'Inps è tornato nel mirino. Questa volta non c'entrano il Reddito di Cittadinanza o i ristori, ma nel mirino c'è l'immenso patrimonio immobiliare a disposizione dell'ente e le tante inefficcienze legate a questo mercato, nel pieno di una crisi economica del Paese sempre più preoccupante che ha messo in ginocchio anche le casse dell'Inps, guidato dal grillino Pasquale Tridico. Nel solo 2020, il bilancio ha fatto registrare la cifra monstre di 6 miliardi di perdite.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare - si legge su Libero - il totale delle proprietà è sceso da 27 mila a 26.400 alloggi, divisi tra appartamenti, uffici e unità secondarie, per un totale di valore di 2,5 miliardi. Da un'indagine condotta da Libero emergono dati allarmanti, di questa enormità di immobili, ben 7 mila sono stati ceduti in affitto a prezzi di favore, molto al di sotto dei costi di mercato e addirittura 17.700 risultano addirittura inutilizzati. Ne consegue che solo meno di 3 mila vengono effettivamente valorizzati e portano soldi veri nelle casse dell'Inps. Un dato preoccupante se si pensa che da quell'ente dipende l'erogazione delle pensioni degli italiani.