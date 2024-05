Inps, adesso cambia tutto. "Le pensioni in una app come quella della banca"

Inps, via all'era Gabriele Fava: "Seguiremo il cittadino lungo tutto il ciclo di vita"

L'Inps ha da poco un nuovo presidente, si tratta di Gabriele Fava, la nomina ufficiale è arrivata lo scorso 18 aprile, ma è operativo solo da quattro giorni. Nonostante questo, Fava sembra avere già le idee molto chiare sul futuro dell'Istituto che dirige: "L’Inps - dice ad un evento organizzato da Repubblica - oggi funziona e i suoi conti sono sostenibili. Ma vorrei portare l’Istituto vicino a tutti, semplificando le procedure e il sito che deve essere intuitivo e facile. Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale ci aiuteranno a rendere i dati sempre più certi. Vogliamo passare da un welfare difensivo a un welfare generativo". Un punto importante per Fava: "Significa seguire il cittadino lungo tutto il ciclo di vita, tra politiche passive e attive".

Per questo Fava annuncia una rivoluzione. "Istituiremo - prosegue il neo presidente a Repubblica - una App per le pensioni come quella della banca. Una smart tv con le informazioni pensionistiche per gli anziani. E ancora, un tour in scuole e università per spiegare ai giovani perché il futuro previdenziale conta. E ci sarà anche un portale per la disabilità. Sarà un Inps al servizio dei cittadini: fruibile, veloce, affidabile. Neanche io - prosegue Fava - quando ho iniziato a lavorare pensavo alla pensione. Ma ho due figli e mi preoccupo del loro futuro e di quello di tutti i giovani. L’educazione previdenziale è fondamentale, occorre maturare presto una consapevolezza, prima che sia tardi".