Inps, delega digitale per i pensionati. Basta la copia della carta d'identità

Inps, delega digitale per i pensionati. Basta la copia del documento

Arriva una svolta attesa da anni per pensionati e disabili. A partire da oggi, 16 agosto, sarà possibile, per chi per svariati motivi non riuscisse ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'Inps, delegare un'altra persona di fiducia per l'esercizio dei loro diritti. Lo prevede - si legge sul Messaggero - una nuova circolare, che conferma anche la data del 30 settembre per l'eliminazione del vecchio pin , che sarà sostituito dalle identità digitali Spid, Cie e Cns per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web.

L'operazione - prosegue il Messaggero - si inserisce tra le attività che il ministero per l'innovazione e la transizione digitale, più precisamente il Dipartimento per la trasformazione digitale, sta mettendo in campo per rendere più facile l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione con l'identità digitale. La richiesta per la delega può essere fatta direttamente da chi ne ha bisogno presso una qualsiasi sede territoriale dell'Inps, compilando il modulo di richiesta di registrazione dell'identità digitale e portando una copia del documento di riconoscimento (carta d'identità o patente).