Insalata in busta, stretta Ue su imballaggi. Ecco perché rischia di scomparire

Insalata in busta a rischio, dall'Ue nuova stretta sugli imballaggi. Coldiretti lancia l'allarme

Nel mirino dell'Unione europea, questa volta, sono finiti insalata in busta, cestini di fragole, confezioni di pomodorini e arance in rete, ma anche bottiglie magnum di vino, che potrebbero presto sparire dagli scaffali dei supermercati. Cos'hanno in comune tutti questi prodotti? Gli imballaggi.

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea "imporrebbe, tra le altre cose, l’addio alle confezioni monouso per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 chilogrammi, giudicate superflue e considerate al pari delle piccole confezioni di shampoo usate negli hotel ", denuncia la Coldiretti in una nota. Creando problemi "d al punto di vista igienico-sanitario, della conservazione e degli sprechi, che potrebbero aumentare, come potrebbero aumentare anche i costi per i consumatori e per i produttori ".