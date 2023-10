Integratori, allarme Ministero della Salute: richiamati due lotti, ecco perchè

Integratori, allarme del Ministero della Salute: richiamati due lotti, ecco perchè

Nuovo richiamo per rischio chimico: il Ministero della Salute ha appena annunciato il ritiro di due lotti di integratori alimentari a causa del ritrovamento di due sostanze in dosi maggiori rispetto a quanto dichiarate sull'etichetta. Il richiamo per rischio chimico viene effettuato ogni qual volta si trova una difformità tra la composizione chimica dichiarata e quella effettiva, o, comunque, quando una determinata sostanza chimica viene ritrovata in quantità maggiori rispetto a quanto permesso. Tra gli altri tipi di richiamo, citiamo il richiamo per rischio fisico, il richiamo per rischio microbiologico e il richiamo per il rischio della presenza di allergeni.

Il motivo per il quale i due lotti sono stati richiamati è dovuto dalla presenza di un elevato contenuto di Aloe Emodina ed Emodina. Questo tipo di sostanze sono degli antrachinoni, e si trovano sulle foglie di alcune specie di aloe, e anche in altre piante come il rabarbaro. Esse hanno la capacità di regolare le funzioni digestive, e possono avere un effetto lassativo. Non sono elementi pericolosi, se consumati in piccole dosi, ma l'elevata quantità presente negli integratori richiamati ha reso necessario il richiamo delle confezioni.

Integratori: attenzione al richiamo del Ministero della Salute, ecco tutti i dettagli

Di seguito riportiamo tutti i dettagli sul richiamo pubblicato dal Ministero della Salute. Iniziamo col dire che il prodotto è il seguente: "Integratore Vivaflore Benessere intestinale 150 CPR - Super Diet". Il marchio del prodotto è 'Super Diet', mentre il nome o la ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Laboratoires Super Diet. Anche il nome del produttore è Laboratoires Super Diet. Lo stabilimento è sito a Lille, in Francia, ed esattamente a: 185 Boulevard de la Liberté - 59000.

Richiamo medicinale



Il modello del richiamo per rischio chimico dei due lotti di integratori. (Fonte: Ministero della Salute).

I due lotti ritirati hanno le seguenti numerazioni: 79502 e 80836. Le date di scadenza sono le seguenti, a seconda del lotto e della confezione: 30 giugno 2025 o 31 luglio 2025. Il peso dell'unità di vendita è di 60 grammi. Gli operatori avvisano i consumatori che avessero acquistato i prodotti appartenenti alle scadenze richiamate di non consumarli e di riportarli al proprio negoziante. Quest'ultimo provvederà a sostituire i prodotti, oppure a rimborsarli, oltre a chiarire altri, eventuali dubbi.

