Inter, nuovo bond da 415 mln di €. Zhang rifinanzia il debito, scadenza 2027

Inter, futuro più stabile e occhi al mercato: trattativa per Gosens

Il futuro dell'Inter sarà ancora legato alla famiglia Zhang. La proprietà del club nerazzurro è riuscita dopo una lunga trattativa sulle cifre ad emettere un nuovo bond che le permetterà di affrontare le prossime stagioni calcistiche con più tranquillità rispetto al recente passato, in cui era in forse anche la stabilità economica della squadra campione d'Italia. L’Inter - si legge sul Sole 24 Ore - ha infatti definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovo bond utile a rifinanziare i due precedenti con scadenza fissata al 31 dicembre 2022.

Il nuovo bond emesso grazie agli accordi con Goldman Sachs e Rothschild - prosegue il Sole - “servirà per riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese". Il nuovo bond ha scadenza 2027 e ammonta a 415 milioni (dieci in meno rispetto a quelli ipotizzati inizialmente). Soldi freschi che potrebbero essere anche investiti subito sul mercato, aperta una trattativa per Robin Gosens con l'Atalanta, l'esterno sinistro piace parecchio a Marotta ed Ausilio e il valore del suo cartellino si aggira sui 30 mln.

