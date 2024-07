Internet, il mondo nelle mani di 4 giganti supertecnologici

Internet, le 4 Big Tech che possono "spegnere" il pianeta

Viaggi, social, pubblica amministrazione, prenotazioni, documenti, media, pagamenti elettronici e tanto tanto altro, funziona grazie ai network digitali. Praticamente il pianeta vive ogni minuto con le reti. Qualcosa che sembrava assolutamente normale e intoccabile ma che qualche giorno fa ha mostrato una realtà clamorosa e preoccupante. Il recente blackout informatico (un problema causato dall'antivirus Falcon CrowdStrike che ha colpito solo l'1% degli utenti Windows, circa 8,5 milioni di computer) è stato sufficiente a creare il panico negli aeroporti di tutto il pianeta ( più di 5.000 voli cancellati), bloccare la normale routine degli ospedali e mandare in tilt i sistemi di pagamento elettronici. Questo immenso caos ha evidenziato come, nell’era digitale, il mondo dipenda da pochissime Big Tech. Senza di loro tutti i dispositivi del pianeta, professionali e non, non potrebbero funzionare.

Internet, Amazon, Apple, Microsoft e Alphabet i padroni del mondo digitale

Ma chi sono questi 4 giganti che hanno in mano i destini del pianeta? Nomi conosciuti, giganti non solo tecnologici ma pure finanziari. Microsoft, Alphabet ( società madre di Google), Amazon e Apple. Per capitalizzazione, insieme a Nvidia ( produttore di microchip), sono le 5 più grandi società della terra. Apple capitalizza 3,3 miliardi di dollari, Microsoft 3.11, NVIDIA 2.81, Alphabet 2.03, Amazon 1,88. Ma perchè dal loro funzionamento dipende l’operatività del sistema mondiale? Semplicemente perchè controllano : i sistemi operativi, da cui dipendono tutti gli altri programmi e il cloud computing ( la nuvola dove si elaborano ed archiviano i dati di internet). Internet all’inizio sembrava spingere verso la decentralizzazione e gli utenti avevano grande autonomia. Ma da anni, ormai, la maggior parte degli utenti “entra” in Internet attraverso applicazioni private, solitamente i social network. YouTube, Amazon o TikTok non offrono solo intrattenimento: sono sempre più utilizzati come motori di ricerca. Alcuni elementi, se non funzionano, fanno crollare il sistema ed è realtà che il software è nelle mani di pochi. Gli osservatori più acuti hanno identificato tre punti del sistema assolutamente critici: i sistemi di protezione degli endpoint (in questo caso, Falcon CrowdStrike); i sistemi operativi, dominati da Microsoft; e l’interazione con il cloud. Solo pensando ad un cloud ibrido si potrebbe avere un minimo di difesa. Ma al momento questo non succede.

Internet, il sistema operativo è l'elemento chiave

Il sistema operativo è l’elemento chiave per il funzionamento di qualsiasi dispositivo. Microsoft è il monopolista di questi. È presente nel 72,8% delle macchine. OS X, di Apple, segue molto ha 15%. E le “briciole” sono divise tra Linux (4%) e altri piccoli fornitori. Nei cellulari invece il sistema dominante è Android, (72%) quello di Google. Al secondo posto iOS (Apple), con una quota del 27%. Per quanto riguarda invece il cloud, l’immensa rete di data center con server attivi giorno e notte, è anch’essa in mani a Google, Apple e a AWS (Amazon Web Services). I tre hanno il 66% circa del mercato. Più c’è concentrazione più c’è potere. Con l’incredibile bacino di dati si personalizzano gli annunci dominando tutto l’Adv mondiale. Le Big Tech non controllano solo i sistemi per lavorare , per l’entertainment o l’amministrazione ma sono dominanti pure nel settore militare. Secondo Tech Inquiry, Microsoft ha più di 5.000 contratti con agenzie militari Usa dal 2016, Amazon più di 350 e Google altri 250. Solo due anni fa, nel 2022, il Pentagono ha assegnato un mega contratto ad Amazon, Google, Microsoft e Oracle 9 miliardi di dollari per sviluppare un progetto di cloud computing. E tutto questo sta arricchendo a dismisura i giganti che ormai capitalizzano più del Pil di molti paesi. Esiste un’alternativa, aldilà delle leggi, allo strapotere di questi giganti? La parola chiave è ridurre la dipendenza dalla Silicon Valley". In realtà più facile a dirsi che a farsi. E pure l’Europa, che è consapevole di essere troppo dipendente , tra cercando alternative con il progetto Gaia-X, che punta all'autonomia digitale e allo sviluppo di un proprio cloud. Ma la vera indipendenza dal potere dei quattro giganti sembra davero ancora molto lontana.