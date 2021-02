Intesa, Messina riorganizza il retail: 4 direzioni regionali a manager ex Ubi

Intesa-Sanpaolo riorganizza la divisione Banca dei Territori, il cuore del retail di intesa guidato da Stefano Barrese, creando quattro nuove direzioni regionali "al fine di supportare l'economia reale - fa sapere il gruppo in una nota - in una fase complessa e per potenziare ulteriormente l'offerta di servizio in tutte le aree del Paese". La nuova organizzazione sarà operativa dal 12 aprile, giorno della fusione per incorporazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo.

Le direzioni regionali passano così da otto a dodici, anche con l'obiettivo di valorizzare, spiega ancora Intesa, "le professionalità provenienti da Ubi e ora parte integrante del gruppo". Vengono inoltre "riorganizzate alcune direzioni esistenti".

Le quattro nuove direzioni regionali (Lombardia Nord; Lombardia Sud; Piemonte Sud e Liguria; Basilicata, Puglia e Molise) avranno sede rispettivamente a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari, aree in cui la presenza di Intesa Sanpaolo si rafforza particolarmente in virtù dell'acquisizione di Ubi. Le 12 direzioni saranno guidate da otto manager di provenienza Intesa e quattro da Ubi. Creata inoltre la nuova direzione Agribusiness con sede a Pavia.

"Le nuove direzioni regionali potenzieranno l'efficacia del servizio nel rispetto del dna della nostra banca, attenta alle specificita' dei territori in una dimensione temporale di lungo periodo", ha spiegato Barrese.