Intesa Sanpaolo, accordo con Tim e Google Cloud per sistemi più digitalizzati

Intesa Sanpaolo ha siglato con TIM e Google un Memorandum of Understanding che segna l’avvio delle trattative per la realizzazione di un importante progetto finalizzato a fornire a Intesa Sanpaolo i servizi cloud di Google, sui Data Center italiani di TIM che risponderanno ai più elevati standard internazionali

di sicurezza e riservatezza delle informazioni. L’ambizioso progetto prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di Google Cloud, oltre che l’apertura di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, TIM e Google Cloud.

È prevista altresì la costruzione di un’altra Google Cloud Region a Milano per garantire la continuità operativa. Entrambe le Cloud Region verranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il progetto, una volta raggiunto l’accordo tra le Parti su tutti i termini e le condizioni contrattuali, e ottenuto il necessario clearing dalle Autorità competenti, consentirà a Intesa Sanpaolo di avvalersi delle tecnologie più moderne ritagliate sulle proprie esigenze. I servizi di Google Cloud nelle Cloud Region saranno al servizio del Paese e delle imprese italiane di tutte le dimensioni che vorranno avvalersi dei vantaggi tecnologici

ed economici del cloud computing in modo sicuro e sostenibile, dando un contributo decisivo all’accelerazione della digitalizzazione del Sistema Italia ancor più necessaria alla luce dell’emergenza Covid-19.