Intesa Sanpaolo: al via la prima edizione del S.A.V.E. 2021 Virtual Tour

Intesa Sanpaolo: parte S.A.V.E. Virtual Tour, l’evento digitale per sensibilizzare i giovani all’economia circolare

Al via il 19 gennaio la prima edizione digitale del S.A.V.E. 2021 Virtual Tour, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto didattico ideato dal Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il BEI Institute, sarà lanciato alle 18:00 con l’evento digitale #SAVEsCOOL una diretta streaming interattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri.

I tre creators, che contano milioni di followers sui propri social, si trasformeranno in “influencer della sostenibilità” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un linguaggio vicino a quello dei loro coetanei. Tutti gli studenti e i docenti che vorranno parteciparvi, avranno l’occasione di avere accesso a materiali, laboratori e gaming app – disegnati appositamente per il progetto - che consentiranno di approfondire questi argomenti e di interagire e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità.

Tanti gli spunti e le attività con cui le classi potranno divertirsi, riflettere e imparare: dall’economia circolare alle basi dell’eco-design, dalla storia della moneta ai metodi per favorire l’inclusione sociale. I percorsi e i laboratori saranno gratuiti, affronteranno il tema della scarsità delle risorse, siano esse naturali o economiche, e porteranno a riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi per il bene comune e individuale.

La sostenibilità e le sue implicazioni sul sistema economico-sociale stanno conquistando ogni giorno di più l’attenzione di giovani e giovanissimi, desiderosi di vivere in un futuro caratterizzato da una migliore qualità della vita. È importante che il cambiamento parta dai ragazzi della cosiddetta “Generazione Z” non solo perché il futuro prossimo è nelle loro mani ma anche perché sono, proprio loro, i migliori ambasciatori della sostenibilità all’interno della famiglia.

Gli insegnanti di Teach for Italy – che è parte della rete internazionale di “Teach for All” presente in 59 Paesi - partiranno immediatamente con l’attività didattica, erogando i contenuti del progetto a 20 classi sul territorio italiano.

Il progetto sarà a disposizione di tutti gli insegnanti che si iscriveranno attraverso il link http://www.savetour.it/iscriviti/. Se di interesse, saranno messi a disposizione materiali e organizzati incontri webinar per aiutare i docenti a pianificare l’attività didattica. Tutto il materiale è disponibile in italiano e in inglese, per offrire l’opportunità di usufruire dei percorsi anche a studenti al di fuori dei confini nazionali.

Intesa Sanpaolo: i Percorsi dell’iniziativa

In linea con le indicazioni dell’Agenda Europea 2030, che ha posto al centro del dibattito il tema della sostenibilità sia economica che ambientale, il progetto propone a titolo gratuito laboratori e app educative destinate ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primarie e secondarie. Le attività potranno essere svolte sia in classe sia in modalità online e i contenuti saranno declinati in modo diverso a seconda del ciclo scolastico.

Per le scuole primarie, ad esempio, si passerà dalla storia della moneta alle basi dell’economia circolare con filmati che spiegano in termini semplici in cosa consiste il nuovo modello di produzione verso cui dovranno orientarsi le future generazioni. Con l’app “Green Hero”, inoltre, gli studenti si metteranno alla prova l’abilità di riciclare e costruire oggetti “green”. Un laboratorio creativo su riciclo e valorizzazione del recupero degli scarti completerà il percorso.

Le classi delle scuole secondarie di I grado, invece, approfondiranno i concetti delle crisi economiche e ambientali, individuando alcune possibili soluzioni per contrastarle. Oltre alla visione di video sulle bolle speculative, sull’economia circolare sulla salvaguardia della biodiversità, i ragazzi potranno giocare con l’app “Planet Guardian”, nella quale gli sarà chiesto di calarsi nel ruolo di guardiano del pianeta e scegliere cosa fare per migliorare l’ambiente che lasceranno alle prossime generazioni. A conclusione del percorso gli studenti potranno divertirsi con il quiz a squadre “L’albero della sostenibilità”.

Infine, il percorso delle scuole secondarie di II grado è incentrato sull’inclusione economica e sociale. Alla visione di video-interviste a personaggi di spicco del mondo dell’imprenditoria e della finanza, come il premio Nobel Robert J. Shiller, verranno alternati video originali sull’economia circolare e sulla riduzione delle disuguaglianze che questa può portare. Nell’app “Equality Defender”, pensata per gli studenti di questo ciclo scolastico, i ragazzi si metteranno alla prova nel prendere decisioni che possono aiutare a migliorare la società. Il laboratorio “Giramondo, il risparmio a tutto tondo” concluderà il percorso attraverso una sfida collegata al turismo sostenibile.

Il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha spiegato: “La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mettere in discussione un modello economico che appare sempre meno adeguato a garantire una crescita inclusiva e sostenibile. Per questo Intesa Sanpaolo - attraverso il Museo del Risparmio - si è impegnata a costruire un progetto che parlando ai ragazzi, con il loro linguaggio, li aiutasse a sposare la causa della sostenibilità a 360 gradi. Sostenibilità che, sempre più, deve includere persone e comunità ai margini della società. Siamo convinti che l’uso consapevole del denaro e la giusta attenzione allo spreco rappresentino due elementi essenziali per diventare cittadini attivi, capaci di costruire un domani migliore per tutti”.

"Le risorse economiche e naturali sono limitate ed è pertanto fondamentale gestirle al meglio per il progresso sociale ed economico di un Paese. - ha affermato il Vicepresidente di BEI, Dario Scannapieco - Nell'emergenza che stiamo vivendo questo processo è ancora più importante. La BEI, in quanto Banca per il clima dell'UE, sa bene quanto siano importanti l'educazione e la sensibilizzazione alla sostenibilità fin dalla tenera età. Lodevole quindi che l'esperienza di successo del SAVE tour si adatti alle necessità di questi mesi perché il percorso di crescita intellettuale non deve essere interrotto. E anzi S.A.V.E. 2021 Virtual Tour in forma digitale permette di allargare ancora di più la platea di bambini e ragazzi che usufruiranno dei contenuti non tradizionali grazie a strumenti e piattaforme tipici della loro generazione e quindi da loro ben conosciuti”.