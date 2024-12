Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l'app. Stipendi e pensioni non accreditati: ecco che cosa sta succedendo

Intesa Sanpaolo down oggi, problemi con l'app: ecco che cosa sta succedendo

I servizi digitali di Intesa Sanpaolo sono down: app e conto online non accessibili, mentre stipendi e pensioni non sono stati accreditati. Dalle otto di questa mattina i clienti stanno sperimentando diversi problemi tecnici, riscontrando diverse difficoltà nell'accesso all'area digitale personale. La banca però assicura che "sta intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità".