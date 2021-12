Investimenti pubblicitari, in dieci mesi in rialzo del 15% sul 2019

Il mercato degli investimenti pubblicitari continua a crescere, in dieci mesi il fatturato è di 398,5 milioni di euro

Gli investimenti pubblicitari continuano a crescere: secondo l'osservatorio Fcp-Assointernet, di cui fanno parte le principali concessionarie pubblicitarie italiane, nel mese di novembre gli investimenti pubblicitari sono aumenti del 10,7%, mentre nei primi nove mesi l’incremento è stato del 22% per un fatturato complessivo di 398,5 milioni di euro. “Anche ad ottobre si conferma il positivo andamento degli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp-Assointernet. Con una crescita del 10,7%, ottavo risultato positivo consecutivo, il mese di ottobre consente di consolidare un +22% nel periodo cumulato gennaio-ottobre 2021”, si legge nella nota di Fcp-Assointernet.

Gli investimenti pubblicitari digitali sono aumentati, è questo è il dato più importante, anche nei confronti dei primi dieci mesi del 2019, in epoca dunque pre-Covid, con una crescita del 15%.

“L’andamento dei fatturati riscontrato nei primi dieci mesi di quest’anno è sicuramente un risultato di grande soddisfazione”, commenta il presidente di Fcp-Assointernet, Giorgio Galantis, “anche per la continuità e costanza del trend di crescita, che nei mesi si è progressivamente consolidato. I dati assumono un valore ancora più rimarchevole se li correliamo all’anno 2019, periodo non influenzato dall’emergenza epidemiologica del 2020, rispetto al quale si registra un significativo +15%.

"Tali evidenze numeriche confermano la qualità e la varietà dell’offerta editoriale disponibile all’interno del perimetro degli associati Fcp-Assointernet, non solo per quanto riguarda la pianificazione delle campagne pubblicitarie nelle modalità più tradizionali display, video e ai più recenti formati native, ma anche in termini di proposizione progettuale per i propri clienti, a cui sempre più frequentemente si unisce un’amplificazione social dei contenuti prodotti”.