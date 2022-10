Inwit, nel terzo trimestre l'utile cresce a 75 mln in rialzo del 37,3%

Inwit, i ricavi raggiungono quota 214,8 milioni in crescita dell'8,4%

Risultati in crescita per Inwit, di tutti gli indicatori economico-finanziari in linea con la guidance e il continuo sviluppo delle infrastrutture a supporto degli operatori di telecomunicazione. L'utile netto nel terzo trimestre 2022 si attesta a 75 milioni di euro, in crescita del +37,3% rispetto allo stesso periodo 2021. Nei primi nove mesi 2022 si attesta a 217 milioni di euro in crescita del +45% rispetto ai primi nove mesi del 2021. I ricavi nel terzo trimestre 2022 sono stati pari a 214,8 milioni di euro con una crescita del +8,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021 (crescita organica del +8,9%). Nei primi nove mesi i ricavi si attestano a 632,5 milioni di euro, in crescita del +8,8% rispetto ai primi nove mesi del 2021 (crescita organica del +9,1%).

Ebitdaal (ebitda – costi di locazione) il principale margine operativo della societa’ nel terzo trimestre 2022 si attesta a 146,6 milioni di euro, in crescita del +10,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021. nei primi nove mesi 2022 l’ebitdaal è pari a 429,4 milioni di euro, +12% rispetto ai primi nove mesi del 2021. Il recurring free cash flow nel terzo trimestre è pari a 122,8 milioni di euro, in aumento del +26,6% rispetto allo stesso periodo 2021. Nei primi nove mesi 2022 si attesta a 350,5 milioni di euro in crescita del +24,5% rispetto ai primi nove mesi del 2021.

Continua la crescita del business nel terzo trimestre: 110 nuovi siti che portano il totale a più di 23.000; oltre 1.000 nuove ospitalità a operatori mobili, fwa e altri utilizzatori di rete radio, che portano il totale a piu’ di 49.000, in crescita del +9% rispetto all’anno precedente. L'indebitamento netto si attesta a 4,2 miliardi di euro, con leva finanziaria in miglioramento a 5,4x rispetto a 5,6x del secondo trimestre 2022, come risultato della generazione di cassa del trimestre. “I risultati in crescita confermano il ruolo di Inwit a sostegno degli operatori di telecomunicazione e dello sviluppo sostenibile dell’industria in tutte le fasi del ciclo economico -sottolinea direttore generale, Diego Galli-. Inwit, principale tower company italiana, continua a generare valore di lungo termine attraverso il modello di infrastrutture digitali condivise”.