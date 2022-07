Inwit, utile netto in crescita a 142 milioni nel primo semestre

Inwit, utile in crescita a 142 milioni

Inwit chiude il primo semestre con un utile netto di 142 milioni di euro in crescita del 49,5% e ricavi in aumento del 9,2% a 417,7 milioni. L’Ebitda ammonta a 379,8 milioni, in miglioramento dell'8,9% rispetto al primo semestre 2021. La guidance 2022 è confermata, mentre quella 2023 viene migliorata per riflesso del mutato scenario inflattivo e dell’indicizzazione a tale variabile dei contratti della società.