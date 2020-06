Ipo, boom per Cy4Gate. Il gioiello della cyber security in borsa

Debutto in forte rialzo su Aim per Cy4Gate con il titolo che non fa prezzo in avvio la matricola Cy4Gate sull'Aim: le azioni, collocate a 3,15 euro, segnano un rialzo teorico del 27,62%. Si tratta della terza ammissione su Aim del 2020 e porta a 128 il numero delle societa' sul listino dedicato alle piccole e medie imprese. In termini di offerta, l'Ipo di Cy4Gate si e' configurata come la piu' grande degli ultimi due anni sul mercato Aim. In fase di collocamento la societa' ha raccolto 21,1 milioni di euro. L'offerta ha riguardato 6.706.469 azioni ordinarie, di cui 5 milioni di nuova emissione.

Le azioni Cy4Gate sono state collocate a 65 investitori istituzionali, per il 70% italiani e per il 30% esteri, la capitalizzazione complessiva e' di circa 47,3 milioni. Il flottante all'ammissione e' del 46%. Cy4Gate progetta, sviluppa e produce tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, sul fronte della cyber intelligence e cyber security. Nel processo di quotazione Equita ha svolto il ruolo di nomad e global coordinator e svolgera', inoltre, il ruolo di specialista sul titolo Cy4Gate.

La societa' e' nata come joint venture tra il gruppo Elettronica, specializzato nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di sorveglianza e difesa per uso navale, aereo e terrestre, ed Expert System, che si occupa di intelligenza artificiale e sistemi di calcolo. Nel marzo scorso la societa' ha presentato una piattaforma (Hits, Human Interaction Tracking System) per supportare le istituzioni coinvolte nell'emergenza sanitaria.