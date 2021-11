Ipo, raffica di quotazioni a Piazza Affari: lo sbarco di Datrix e Auralis

Borsa, intelligenza artificiale e illuminazione pronte allo sbarco: gli annunci di Auralis e Datrix

Piovono quotazioni a Piazza Affari: nel giro di pochi giorni arrivano gli annunci del nuovo polo integrato nell'ambito dell'illuminazione Auralis e Datrix, gruppo leader nell'intelligenza artificiale: il piano a tre anni per Auralis, che è già stato ammesso in Elite, è la quotazione in Borsa e il raggiungimento di un giro d’affari di 40 milioni, al netto di eventuali future acquisizioni.

“La quotazione rappresenta il coronamento di una storia di successo", afferma il ceo del nuovo gruppo Andrea Citterio sottolineando lo sviluppo intrapreso in questi anni. "Siamo presenti in 95 Paesi con la rete retail e oggi abbiamo filiali commerciali con magazzino a Miami e a Singapore, oltre a filiali commerciali a Londra. Per gennaio apriremo anche una filiale in Germania e una in Francia, entrambe con resident manager. Inoltre, la Borsa permette di proseguire in modo ancora più aggressivo una strategia di acquisizioni".

Ma non solo Auralis. Anche Datrix fa rotta su Piazza Affari. La società, nell'intelligenza artificiale, che ha già presentato la domanda di pre- ammissione, è attesa entro dicembre allo sbarco sul segmento dell'Euronext Growth Milan. Il motivo? Fabrizio Milano d'Aragona, ceo e co-fondatore di Datrix, dichiara: “Un primo obiettivo è quello di consentire all'azienda di proseguire, in scia alla recente acquisizione della statunitense Adapex nell'internalizzazione del business. Soprattutto in America”.

Cioè tra le altre cose “permettere di creare un'offerta di soluzioni sofisticate anche per le Pmi”. Popi a livello di crescita organica “le risorse aggiuntive saranno in larga parte indirizzate nella ricerca e sviluppo”.