Isybank e Buddy R-Evolution: così Intesa e Unicredit si sfidano nel digitale

Intesa SanPaolo e Unicredit, la grande sfida si sposta sul digitale





Da una parte Isybank, dall’altra Buddy R-Evolution. Lo scontro – per nulla fratricida – tra Intesa SanPaolo e Unicredit si è spostata sul digitale. La banca di Piazza Gae Aulenti, sotto la guida di Andrea Orcel, ha ridotto in maniera incredibile il gap di capitalizzazione borsistica con l’altra storica rivale e ora ballano “solo” sei miliardi di euro. Ma è naturale che, con il cambiare dei servizi che le banche erogano, e con le nuove peculiarità della clientela, lo scenario si sposti nel web. D’altronde, nel nostro Paese, tra il 2018 e il 2022, sono stati chiusi 4.423 sportelli, con un calo del 17,4%. Il 6,8% della popolazione italiana vive senza uno sportello: è l’equivalente degli abitanti del Piemonte.

Ed ecco dunque i campioni della digital transformation: Isybank per Intesa Sanpaolo – che nei giorni scorsi è stata coinvolta dall’apertura di un’istruttoria da parte dell’Antitrust – e Buddy R-Evolution per Unicredit. Ma non si tratta di due prodotti analoghi con un cambio di logo, ma di due filosofie differenti che mostrano come la via per il digitale non sia univoca ma decisamente più frastagliata sotto diversi aspetti. Partiamo dalla governance: Isybank è una banca autonoma del gruppo Intesa SanPaolo, Buddy R-Evolution invece risponde direttamente a UniCredit Italia.

Anche il modello di servizio diverge: la prima è una banca digitale a tutti gli effetti, la seconda garantisce servizi on demand che possono essere sviluppati in digitale, in presenza, da remoto o con il servizio a casa. Per quanto riguarda il target, Intesa SanPaolo ha deciso di portare avanti la migrazione di quattro milioni di clienti, usando come metro di giudizio la “confidenza” con il digitale e la frequentazione (o meno) della filiale negli ultimi 12 mesi. Unicredit invece ha deciso di offrire ai clienti la libera scelta se aderire o meno e, dalla creazione (avvenuta nel 2018 con il nome di BuddyBank, la banca che funzionava solo su iPhone), ha convinto 400mila nuove persone.

La tecnologia diverge: Isybank ha optato per una app dedicata, mentre Buddy R-Evolution è impiegabile all’interno del sistema digitale di Unicredit. Infine i prodotti: la nuova creatura di Intesa SanPaolo mette a disposizione per i clienti conti correnti, carta di debito, prestiti e mutui. Buddy R-Evolution, invece, può contare su tutti i prodotti della galassia Unicredit. Due strade diverse per raggiungere l'obiettivo, il Graal della digitalizzazione.