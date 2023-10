UniCredit trasforma Buddybank in Buddy REvolution: la nuova filiale digitale

UniCredit sta portando avanti un significativo cambiamento nel mondo bancario digitale attraverso la trasformazione di Buddyank, che diventerà un canale digitale da affiancare alle operazioni tradizionali. Questo rinnovamento porterà il nuovo nome di Buddy REvolution e offrirà un'ampia gamma di servizi senza la necessità di una banca separata. Questa piattaforma digitale rappresenterà una filiale digitale del gruppo UniCredit, con l'opzione per i clienti di interagire attraverso chat con operatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o di fissare appuntamenti con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit per consulenze personalizzate, anche al di fuori degli orari di lavoro consueti.

Buddyank è stata originariamente fondata come una startup interna a UniCredit nel 2018, ma il progetto risale addirittura al 2015. Nel corso degli anni, Buddyank ha costruito una base di clienti, in gran parte giovani, con una crescita costante di circa 80-90 mila clienti all'anno, soprattutto nuovi clienti. Questo ha portato il numero di clienti a superare i 400 mila. Secondo Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit, il gruppo bancario ora si aspetta un ulteriore aumento di questa crescita e un ampliamento della clientela.

UniCredit non esclude la possibilità di integrazioni con altre società fintech o realtà digitali, ma la crescita interna è la priorità. La decisione di integrare Buddyank nella banca principale è in linea con la strategia di semplificazione continua dei processi operativi interni, una logica che ha ispirato diverse direzioni del piano industriale UniCredit Unlocked. I sistemi IT di Buddyank e UniCredit saranno successivamente integrati per migrare insieme verso il cloud.

Nonostante questa trasformazione digitale, UniCredit non ha intenzione di segmentare la clientela esistente o favorire un canale rispetto a un altro. Il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, ha spiegato che i clienti desiderano una combinazione di assistenza digitale e coinvolgimento umano con il team della banca sul territorio. Remo Taricani ha evidenziato che la nuova Buddy REvolution aggiungerà valore con l'estensione dell'intera gamma di prodotti UniCredit, consulenze da remoto, una piattaforma aperta per servizi aggiuntivi e un modello di servizio Buddy sempre su misura per le esigenze del cliente. Questo nuovo approccio rappresenta una significativa evoluzione nel settore bancario digitale, adattando la banca tradizionale alle esigenze sempre crescenti di una clientela digitalmente orientata.