Ita, 800 milioni di aumento di capitale. La nuova Alitalia tenta il decollo

La newco Ita si appresta a rilevare le attività del settore volo di Alitalia. Ormai è atteso a giorni, forse già entro questa settimana, il via libera per la nuova società da parte del governo, in particolare dal ministero dell'Economia. Ovvero - si legge sul Messaggero - predisporre l'offerta da presentare ai commissari straordinari della vecchia compagnia. Intanto oggi verrà accreditato a tutti i dipendenti Alitalia il 50% restante dello stipendio di maggio. La ricapitalizzazione della società, probabilmente 800 milioni, è il primo passo concreto per far scattare l'operazione e accelerare il piano per il decollo dopo l'accordo politico siglato a Bruxelles il 26 maggio.

Fiducioso l'ad di Ita Fabio Lazzerini: «Partiremo con una cinquantina di aerei sul finire della stagione estiva» e per «l'anno prossimo ci saranno 80-85 aerei di cui quelli nuovi, 30-35, saranno tutti di nuova generazione». Non solo, il top manager, - prosegue il Messaggero - dopo aver ringraziato il Tesoro per il sostegno, ha spiegato che a rilancio avvenuto, cioè nel 2025, l'organico arriverà a 9.000-9.500 dipendenti. La prima gara a partire, forse già la prossima settimana, sarà invece quella per ottenere il marchio con la A tricolore.