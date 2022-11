Ita Airways, consorzio Fs-Lufthansa per la privatizzazione. L'idea del governo

Ita Airways, rischio fallimento e caccia a nuovi acquirenti

Sul tavolo del governo c'è il dossier Ita Airways, la compagnia aerea sembrava ad un passo dalla vendita al fondo Certares, in partnership con l'americana Delta e Air France Klm. Draghi aveva preferito l'offerta di questa cordata rispetto a quella formulata dal consorzio Msc-Lufthansa. Ma con il nuovo esecutivo, tutto è cambiato. Le due cordate, per diversi motivi, non sembrano più in corsa e si cercano nuovi acquirenti. Il governo Meloni - si legge sul Corriere della Sera - pensa a una partnership tra le Ferrovie dello Stato e Lufthansa per la privatizzazione di Ita Airways. L’idea troverebbe la disponibilità di Fs. La compagnia che ha ereditato la memoria di Alitalia si troverebbe così con una compagine azionaria che farebbe capo per il 51% ai tedeschi, per il 29% a Fs e per il resto al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al momento - prosegue il Corriere - la compagnia tedesca è entrata nella data room mentre Fs no. Quello di Fs Spa sarebbe un ritorno: nel 2018, il governo giallo-verde del Conte 1 aveva affidato alla holding di Villa Patrizi, allora guidata da Gianfranco Battisti, la regia dell'operazione di salvataggio e rilancio della vecchia Alitalia. Operazione che prevedeva un ruolo centrale di Fs nell'ottica di realizzare un polo intermodale, con l'alta velocità che avrebbe fatto da federaggio ai voli di lungo raggio. No comment da Lufthansa e dal Mef, nessuna risposta è arrivata dalle Fs, scrive il Corriere.