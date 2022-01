Ita decolla e buca subito i target. Mani avanti sul piano di assunzioni

I ricavi fanno -50%. Ma non è solo l'impatto di Omicron

Lo spettro di Alitalia? Ita Airways inizia a volare e buca subito i target. Tanto che i vertici della compagnia sono costretti a mettere le mani avanti sul piano di assunzioni previsto: nei primi due mesi e mezzo di vita, infatit, la nuova società del Ministero dell’Economia che dal 15 ottobre vola al posto di Alitalia, il 50% in meno rispetto al piano industriale: sono stati incassati soltanto circa 86 milioni di euro.

Certo ci sono stati la variante Omicron e i provvedimenti restrittivi di molti governi in giro per il mondo che hanno impattato nuovamente sui flussi turistici, costringendo tutte le compagnie aeree a ridurre i propri voli, ma vedere i numeri del neo-vettore che ha raccolto l’eredità del vecchio buco nero di via della Magliana, vettore costato alle casse dello Stato 13 miliardi di euro in meno di 50 anni, sa tanto di disco rotto.

Il punto sull'andamento del business lo ha fatto in un'audizione alla Camera (Commissione Trasporti) sul piano industriale e sulle prospettive della società la coppia di vertice, composta da Alfredo Altavilla e da Fabio Lazzerini, rispettivamente presidente e amministratore delegato. Top-manager che hanno subito precisato come il mini-trend negativo del fatturato sia legato agli “effetti della pandemia, al fatto che non abbiamo vinto la gara per la Sardegna che era nel piano” e, come terzo fattore, al fatto che “non abbiamo potuto iniziare la campagna pubblicitaria per la vendita dei biglietti fino al 10 ottobre".

"Inoltre - hanno aggiunto - dal momento in cui è stato fatto il business plan alla partenza della compagnia, il prezzo del carburante è aumentato del 15%, il tasso di cambio euro/dollaro è peggiorato del 5%”. Una congiuntura che ha spinto Altavilla a lanciare un warning sul piano di assunzioni.

Nel 2022, Ita potrà assumere un migliaio di persone, di cui 400 piloti e 600 assistenti di volo "se le ipotesi di crescita di flotta e di sviluppo del network fossero coerenti con lo scenario macro economico che avevamo nel business plan'", ha sottolineato il presidente esecutivo di Ita che dopo una pax ritrovata a dicembre con i sindacati, sul piede di guerra per la mini-flotta di partenza post-Alitalia (52 aerei e il personale fortemente ridotto, 2.141 dipendenti a inizio dicembre), ha in programma di incrementare l’occupazione con assunzioni fino a 2.925 lavoratori entro fine gennaio (1.675 naviganti, 1250 di terra), 3.737 entro aprile (2.364 naviganti; 1.373 di terra) e circa 4.000 (2627 naviganti; 1373 di terra) entro giugno 2022. Erano 10.500 in Alitalia.

