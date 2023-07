Ita, Lazzerini: "Conti non ancora in ordine, ma facciamo meglio delle attese"

Ita, Lazzerini: "Conti ancora non in ordine ma stiamo facendo meglio di attese"

I conti di Ita Airways "ancora non sono in ordine", ma "stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare". Lo ha detto l'Ad di Ita Airways, Fabio Lazzerini, parlando a margine della presentazione dell'accordo con American Express. "I conti, la prima volta dopo decenni, non sono ancora in ordine, ma l'azienda nel piano industriale aveva previsto di perdere soldi e noi - sottolinea l'Ad - chiudiamo il I semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget. Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare".

Lazzerini: "È vero che sono rincarati i prezzi dei voli"

Lazzerini, inoltre, ha ammesso il rincaro dei prezzi dei voli: "È vero che c'è stato", ma "c'è una domanda eccezionalmente alta. Nel nostro caso possiamo essere accusati poco di rincaro, noi abbiamo una flotta in crescita che stiamo incrementando, ma dipendiamo dall'arrivo degli aerei. Stiamo aprendo meno rotte di quanto vorremmo perché gli aerei non ci arrivano, quindi abbiamo una capacità di offerta limitata".

"La prova che i prezzi sono tutti livellati dal mercato sta nel fatto che noi abbiamo chiuso giugno con il record storico di tasso di riempimento degli aerei, segnando il 94% di load factor. Se i prezzi fossero fuori mercati, gli aerei sarebbero vuoti", ha spiegato Lazzerini. "Chiaramente siamo molto sensibili al caro tariffe per chi abita in aree difficili da raggiungere, ma la Sardegna la serviamo in continuità territoriale e quindi abbiamo attenzione per le aree d'Italia meno connesse", ha aggiunto l'a.d di Ita Airways, precisando che "Ita è nata come azienda detenuta dal Mef ma è un attore privato e deve stare attento ai propri conti".