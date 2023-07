Sciopero degli aerei, saltano oltre mille voli: ferie a rischio

Sciopero aerei, disagi in tutta Italia

Oltre mille voli a rischio, nazionali e internazionali. Si preannuncia un giorno di passione per i viaggiatori che domani dovranno prendere un aereo negli aeroporti italiani. E' stato annunciato e confermato, ad ora, un nuovo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo per la giornata di sabato 15 luglio. Uno sciopero che avra' pesanti ripercussioni considerando le partenze dei vacanzieri in questo periodo. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ma saranno inevitabili le ricadute su tutti i voli della giornata, con ritardi e cancellazioni.

Dalle 12 alle 16 si fermeranno i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair. Ma non saranno i soli. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato lo stop dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell'handling aeroportuale (l'insieme dei servizi svolti in aeroporto che forniscono assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione, ndr). E dalle 10 alle 18 pure i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil saranno in sciopero.