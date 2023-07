Sciopero trasporti e rinnovi contrattuali: come evitare i disagi e guardarci

Sciopero dei trasporti e lavoro, la proposta che fa aumentare salari e occupazione. Analisi

Gli statuti dei sindacati prevedono la tutela delle persone che lavorano. Però, a volte a ridosso delle vacanze estive o invernali o comunque in piena stagione, oppure nei periodi più delicati dell'anno, ecco comparire come per magia lo sciopero ad hoc. Lungi da me pensare di impedire lo sciopero, questo è garantito dall'art. 40 della Costituzione ed è un diritto, ma mi sembra che qualche volta i sindacati non prendano in considerazione le necessità di tutti e pur di far valere i “diritti” di alcuni sono disposti a creare disagi non solo in un settore, ma facendo ricadere sul altre categorie altri disagi che si perpetuano a cascata.