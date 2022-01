Ita-Luftahansa, nozze da 1,5 miliardi: il Tesoro pronto a dare il via libera

Msc-Lufthansa, il dossier apre possibiltità di sviluppo delle attività di Ita Airways

Il matrimonio tra la ex compagnia di bandiera italiana, il colosso delle navi cargo e la compagnia tedesca, a quanto pare, s'ha da fare. Inoltre, l'offerta congiunta Msc-Lufthansa potrebbe aprire in modo “inaspettato” "a nuove possibilità di sviluppo delle attività di Ita Airways". A scriverlo è La Stampa che rivela che da qui ai prossimi giorni il Mef darà il suo benestare alla trattativa col tandem italo-tedesco, candidato a rilevare il controllo dell’ex Alitalia.

"L'operazione, secondo fonti vicine al dossier riportate dall’agenzia di stampa Bloomberg vale tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro e che fa leva, ricorda La Stampa, su due partner di assoluto rilievo: da un lato la svizzera Msc, controllata dall’italiano Gianluigi Aponte, leader mondiale nel settore cargo e numero tre nel campo delle crociere e dall’altro la compagnia tedesca numero tre al mondo da sempre interessata la mercato italiano".

"Ieri, spiega il quotidiano torinese, la società Colonia ha confermato di essere in trattativa col gruppo Msc, non solo in qualità di partner tecnico e commerciale ma anche come possibile azionista di Ita a fianco di Msc. “Utilizzeremo i prossimi 90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni per una cooperazione compresa un’eventuale partecipazione”. La fase della trattativa si presenta quindi discesa".

Ora la palla passa al Tesoro che sta valutando come procedere. Secondo quanto scrive La Stampa "l’idea è quella di svolgere un’informativa in occasione del primo Consiglio dei ministri utile, più per ragioni politiche che tecniche, per poi autorizzare ufficialmente a Ita ad aprire la data room ai due pretendenti. Non è detto che l’ok del Mef arrivi entro lunedì quando è giù prevista da tempo una riunione del Cda di Ita presieduta da Altavilla. Ma se non sarà così non tarderà molto, assicurano dal ministero. In tal caso, Msc e Lufthansa avranno 90 giorni di esclusiva e poi si vedrò Secondo rumors Msc punta al 40%, mentre Lufthansa potrebbe arrivare al 20% ed il governo italiano conserverebbe il resto".

