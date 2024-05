Ita-Lufthansa, controllore del dossier lascia Antitrust per uno studio legale

Lascia l'Antitrust per andare a lavorare in uno studio legale, la nuova vita dell'ex controllore del dossier Ita-Lufthansa

Uno dei funzionari dell'Antitrust dell'Unione Europea incaricato di supervisionare la fusione tra Ita Airways e Lufthansa ha deciso di lasciare la Commissione Europea per entrare a far parte di uno studio legale che conta tra i suoi clienti alcuni giganti nel mirino proprio della autorità europea.

Henrik Mørch, il funzionario in questione, si unirà allo studio legale Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison come partner nella pratica antitrust, con sede nel nuovo ufficio che verrà aperto a Bruxelles. Questa decisione ha destato qualche polemica, specialmente considerando che gli uffici della commissaria Margrethe Vestager sono sotto osservazione in questo periodo.

Anche se il nome potrebbe non essere noto a tutti, Mørch attualmente ricopre il ruolo di responsabile della divisione "Trasporti, posta e altri servizi" all'interno della Direzione Generale della Concorrenza dell'UE. Tra le sue responsabilità rientra l'analisi dell'investimento di Lufthansa in Ita e del piano di IAG (il gruppo proprietario di British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus) per acquisire completamente Air Europa. In passato, ha anche bloccato l'acquisizione miliardaria di eTraveli da parte di Booking.

La scelta di Mørch ha sollevato dubbi tra gli esperti del settore, in particolare riguardo al "trasferimento" di funzionari comunitari che finiscono poi nel settore privato a occuparsi degli stessi temi, portando con sé una preziosa rete di contatti e conoscenze. Al momento Mørch continua a far parte dello staff della Commissione, e come prassi, Bruxelles evita di commentare le carriere del proprio personale.