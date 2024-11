Ita-Lufthansa, corsa contro il tempo per recuperare l'accordo. Ultime 24 ore per l'intesa o sarà una clamorosa rottura

Ita-Lufthansa, ultime 24 ore per la decisione finale. Ma la rottura non è esclusa

Ita Airways e Lufthansa cercano di ricucire lo strappo dopo la lite scoppiata settimana scorsa, quando la compagnia tedesca ha chiesto uno sconto significativo a pochi giorni dalla scadenza dei termini per concludere l'accordo. Questa mossa non è piaciuta al governo italiano che ha chiuso ogni possibilità di rivedere il prezzo concordato. La rottura sembrava vicina, ma nel weekend i contatti tra Roma e Francoforte sono ricominciati. Il ministero dell’Economia e Lufthansa - riporta Il Corriere della Sera - hanno lavorato pure la domenica per ritrovare la sintonia sugli ultimi punti rimasti ancora da risolvere dell’accordo per l’investimento tedesco in Ita Airways. Fino a ieri sera non tutti i nodi risultavano sciolti, lo scambio di bozze è andato avanti, ma filtrava serenità visto che le posizioni negli ultimi giorni si sono avvicinate.

Le frizioni però proseguono, ma sono state definite meglio alcune parti dell’investment agreement, uno dei pilastri dell’intero accordo. Il tutto in un contesto in cui sia a Roma, sia a Francoforte vige il massimo riserbo. Non è così escluso che entro le 23.59 di oggi — scadenza ufficiale — dicastero e Lufthansa consegnino a Bruxelles il pacchetto di "rimedi" (tappa necessaria per avere il via libera definitivo alle nozze). Dopo l’ok condizionato del 3 luglio scorso, Mef e Lufthansa hanno avuto quattro mesi per trovare i vettori rivali ai quali affidare il compito di ripristinare la concorrenza su 10 rotte brevi e tre intercontinentali e cedere un pacchetto di slot all’aeroporto di Milano Linate.

EasyJet (per le tratte brevi) e Air France Klm e British Airways Iberia (per quelle lunghe) aspettano la finalizzazione dell’accordo italo-tedesco. Ma il tempo stringe e a meno di 24 ore dalla scadenza dei termini tutto può succedere, non è esclusa neanche la rottura definitiva che però avrebbe del clamoroso. Il Mef è stato chiaro: sul prezzo non trattiamo.