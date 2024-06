Ita-Lufthansa, entro novembre i competitor sulle rotte Usa o salta tutto

Ita-Lufthansa, matrimonio di nuovo a rischio: la nuova grana e la scadenza rimandata

Ita Airways e Lufthansa sono ad un passo dal "matrimonio", entro il 4 luglio la Commissione Ue darà il via libera come previsto. Ma la partita per la fusione dei due gruppi non finisce lì, infatti, le due compagnie aeree avranno tempo fino a novembre per risolvere un'altra questione chiave, bisognerà trovare - in base a a quanto risulta a Il Corriere della Sera - due rivali che possano offrire validi collegamenti con scalo per il Nord America, per risolvere il problema della concorrenza. La scadenza è prorogabile, di poco, ma rende l’idea del lavoro che attende i promessi sposi anche dopo il via libera dell'Ue. Da Bruxelles sottolineano che non si tratta di compiti impossibili.

Ieri l’Antitrust - prosegue Il Corriere - ha confermato di aver ricevuto il pacchetto definitivo di rimedi che il ministero dell’Economia (azionista di Ita) e Lufthansa hanno inviato dopo le 22 di martedì. E che ci sia un clima più sereno sul dossier dalle parti del Tesoro — dopo le frizioni con gli uffici della commissaria Margrethe Vestager — lo dimostrano le battute del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "L’altro giorno ho viaggiato con Ita e ho incontrato uno steward che mi ha detto: "Ministro sto studiando il tedesco" — ha raccontato —. E io gli ho risposto: "Bravo fai bene".