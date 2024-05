Ita-Lufthansa, nulla di fatto. Giorgetti sconsolato: "Serve tanta pazienza"

L'incontro di oggi tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e la vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager non avrebbe fatto registrare progressi sostanziali rispetto al precedente incontro, che risale al 25 aprile.

I rimedi offerti dal Mef e da Lufthansa per venire incontro alle preoccupazioni per la concorrenza generate dalla possibile fusione tra Ita e la compagnia tedesca erano stimati allora all'incirca al 50% del necessario; dopo i rimedi aggiuntivi presentati il 28 aprile, a quanto si apprende, questa soglia non è aumentata: sono tuttora ritenuti insufficienti. L'indagine approfondita della Dg Concorrenza della Commissione ha una scadenza attualmente prevista per il 4 luglio.

"Abbiamo chiarito la nostra posizione, la nostra e di Lufthansa. Adesso aspettiamo il verdetto". Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con la vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager a Bruxelles, sulla progettata integrazione di Ita in Lufthansa.

"La Corte entra in camera di consiglio - aggiunge - e ci diranno il verdetto. Poi commenteremo il verdetto". Alla domanda se sia più difficile negoziare con Vestager oppure con gli alleati di governo, Giorgetti risponde che "è sempre complicato. Bisogna sempre avere tanta pazienza. Tanta pazienza", conclude.