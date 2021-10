Ita, Perosino lascia Lamborghini: nominato nuovo direttore marketing

Ita, Perosino lascia Lamborghini e viene nominato nuovo Direttore Marketing

Cambio di poltrone: Perosino è il nuovo Chief Marketing Officer di Ita. Torinese, 58 anni, guiderà la compagnia che dal 15 ottobre prenderà in carico l’eredità di Alitalia. Come riporta Primaonline.it, l’offerta dell’incarico è arrivata dal presidente di Ita stesso, Alfredo Altavilla, ex manager di prima linea del gruppo Fca-Fiat che ha visto crescere professionalmente Perosino.

Perosino lascia dunque la poltrona di Chief Commercial Officier di Lamborghini, dove era approdato nel 2020 dopo un decennio in Germania, da responsabile marketing del brand Volkswagen e da direttore marketing “mondo” di Audi dal 2013 al 2019. Prima di lavorare per il gruppo Volkswagen, Giovanni Perosino è stato in Fiat dal 2001 al 2010 come responsabile marketing di Lancia e di Fiat.

Insieme a Luca De Meo, attuale presidente del Gruppo Renault, ha curato il lancio di Ypsilon, Grande Punto, Sedici, Bravo e soprattutto, nel 2007, della nuova 500, modello cruciale per il rilancio dell’azienda torinese guidata, al tempo, da Sergio Marchionne.

Nella nuova Ita, Perosino ha la responsabilità di marketing e advertising. Fra le prime decisioni, l’ingaggio di Wpp per pubblicità e comunicazione.