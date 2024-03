Ita taglia le perdite a 5mln nel 2023: il vettore cresce anche senza Lufthansa

Ita, nel 2023 perdita di 5 milioni di euro, ebitda a 70 milioni

Ita Airways comunica che il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio consolidato per l'esercizio 2023 che registra una perdita di 5 milioni di euro, i cui principali risultati sono di seguito rappresentati: ricavi a 2,4 miliardi di euro, Ebitda +70 milioni di euro, cassa per 450 milioni di euro e patrimonio netto di 750 milioni di euro. La compagnia - riferisce una nota - ha cosi' raggiunto il breakeven operativo con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale grazie a performance operative e commerciali molto positive, conseguendo un risultato economico migliore delle previsioni. Ita Airways ha operato nell'anno oltre 124 mila voli di linea e trasportato circa 15 milioni di passeggeri (+47 per cento rispetto al 2022), riuscendo ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si e' manifestata a partire dal secondo semestre incrementando la propria quota di mercato soprattutto nel settore domestico.

Nel complesso, i ricavi totali della societa' nel 2023 sono stati pari a 2,4 miliardi di euro (+58 per cento rispetto al 2022) di cui 2,2 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+67 per cento rispetto al 2022). I risultati dell'anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle persone di Ita Airways che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attivita' operative della Societa'. Nei primi mesi del 2024 si conferma l'andamento positivo delle performance della Compagnia, con operazioni che hanno registrato il 99,9 per cento di regolarita' e l'88,9 per cento di puntualita'. Nello stesso periodo si riporta inoltre un indice di customer satisfaction pari a 80,5 per cento, che evidenzia un elevato gradimento del servizio da parte dei passeggeri. Nel 2024 Ita Airways prosegue la propria crescita. E' infatti previsto l'ingresso in flotta di oltre 26 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di aeromobili di vecchia generazione, a 96 aerei complessivi a fine anno (22 Wide body e 74 narrow body), di cui il 67 per cento di nuova generazione.

Inoltre nella stagione Summer alle porte la compagnia operera' 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui Ita Airways inaugurera' nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. Nel dettaglio, ad aprile verra' lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sara' la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo la Compagnia volera' verso 11 destinazioni stagionali, selezionate tra le mete piu' gettonate del turismo del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.